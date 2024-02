Hypergalactic: J.K. Simmons e Adam Devine nel cast del nuovo film di Toei Animation

Toei Animation ha annunciato il nuovo film Hypergalactic, svelando che a dare voce ai protagonisti ci saranno anche J.K. Simmons e Adam Devine.

Il progetto, destinato a tutta la famiglia, è stato co-creato da Naoto Oshima (il videogioco Sonic) e Joseph Chou (Ghost in the Shell).

I primi dettagli del progetto

Il film Hypergalactic sarà realizzato in inglese e alla regia è stato coinvolto David N. Weiss (Shrek 2).

Il cast di attori coinvolti come doppiatori è composto da Adam DeVine, J.K. Simmons, Sam Richardson ed Elsie Fisher.

Il progetto è attualmente in fase di post-produzione e racconterà la storia di un'avventurosa teenager (Fisher) e del suo fratellino. La storia è ambientata in un futuro non troppo distante. I due liberano il dimenticato protettore della Terra, Ohkan (Devine), nella speranza di ritrovare i loro genitori scomparsi. I tre, insieme, compiono un viaggio pieno di sorprese, che fa scoprire il significato più profondo di famiglia.