Hunter Killer - Caccia negli abissi: stasera su Rai3 il thriller con Gerard Butler

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda, in prima visione, Hunter Killer - Caccia negli abissi, thriller diretto da Donovan Marsh con Gerard Butler, Gary Oldman, Ryan McPartlin e Linda Cardellini.

Joe Glass (Gerard Butler), ufficiale americano, viene incaricato, insieme al comandante di un sottomarino statunitense, di affrontare una delicata missione: fermare un folle generale russo che ha rapito il presidente del suo Paese ed è intenzionato a scatenare la terza guerra mondiale....

Adattamento cinematografico del romanzo Firing Point scritto da Don Keith e George Wallace, Hunter Killer - Caccia negli abissi è stato vietato in Ucraina, per via dei rapporti tesi con la Russia, ha visto cancellata l'anteprima nazionale anche in Russia e non ha avuto neppure troppa fortuna negli USA, dove è stato vietato ai minori di 17 anni.