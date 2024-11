Humphrey Bogart aveva paura di innamorarsi di Lauren Bacall: "Non sono mai stato felice prima di incontrarla"

Un'anticipazione del documentario Bogart: Life Comes in Flashes racconta l'inizio dell'epico matrimonio tra Humphrey Bogart e la Lauren Bacall.

Humphrey Bogart ha fatto un salto nel buio iniziando una relazione con la co-star Lauren Bacall. I due leggendari attori sono al centro del documentario "Bogart: Life Comes in Flashes", che uscirà nelle sale il 15 novembre. Il figlio della coppia, Stephen Humphrey Bogart, ha lavorato a stretto contatto con l'amministratore delegato della Humphrey Bogart Estate, Robbert de Klerk, e con la regista di "Life Comes in Flashes", Kathryn Ferguson, che in precedenza aveva diretto il documentario su Sinéad O'Connor "Nothing Compares", per creare un'ode al matrimonio di Bogart con la Bacall.

La coppia più bella del cinema

"Life Comes in Flashes" utilizza le parole dello stesso Bogart, tratte da filmati d'archivio e interviste, per narrare il film. È il primo documentario ufficiale sulla vita di Bogart ed è organizzato attraverso le relazioni con cinque donne formidabili della sua vita: sua madre e le sue quattro mogli.

Humphrey Bogart con Lauren Bacall in una scena di IL GRANDE SONNO

"Non ho mai creduto di poter amare di nuovo, perché nella mia vita sono successe così tante cose che ho avuto paura di fare", ha detto Bogart della Bacall in uno sneak peek del film, un'esclusiva di IndieWire. "Non sono mai stato felice finché non ho incontrato Lauren". Bogart ha riflettuto sull'inizio della carriera cinematografica della Bacall, attribuendo al regista Howard Hawks il merito di aver creato la sua celebrità.

"A Howard Hawks non piaceva il nome Betty, così le diede il nome Lauren", ha detto Bogart a proposito di come è nato il nome della Bacall sullo schermo. "Tutti quelli che la conoscevano la chiamavano Betty".

Lauren Bacall e Humphrey Bogart in una scena di IL GRANDE SONNO

La coppia ha avuto due figli insieme, Leslie Howard Bogart e Stephen Humphrey Bogart, dopo essersi sposati nel 1945. Rimasero insieme fino alla morte di Bogart, avvenuta nel 1957 all'età di 57 anni dopo una battaglia contro il cancro all'esofago. Durante la loro relazione, Bogart e la Bacall hanno recitato insieme in "Il grande sonno", "Avere e non avere", "La fuga" e "L'isola di corallo", oltre a numerosi altri film.