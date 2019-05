Humans: la serie tv cancellata dopo la terza stagione

Humans, la serie tv sci-fi prodotta da Channel4 e AMC, è stata ufficialmente cancellata dopo la terza stagione. La conferma di quanto molti fan sospettavano è arrivata poche ore fa.

L'ultima puntata della stagione 3 era andata in onda nel luglio 2018. A dare al pubblico di Humans la brutta notizia sono stati proprio i suoi creatori, Sam Vincent e Jonathan Brackley, con un lungo post su Twitter. "Purtroppo non ci sarà una quarta stagione di Humans. In questa epoca di vasta scelta televisiva, ma anche di grande competizione, non possiamo dirci scontenti. Channel4 e AMC sono stati partner perfetti. Hanno supportato il nostro show in maniera impeccabile, d'altronde abbiamo fatto ben 3 stagioni! [...] Sappiamo di aver lasciato delle trame in sospeso, ma forse un giorno avremo la possibilità di riprenderle in mano. Se là fuori c'è qualcuno con qualche milione di sterline e un forte interesse per l'intelligenza artificiali: noi siamo qui".

La terza stagione dello show aveva fatto registrare numeri troppo bassi per gli standard dei due network (circa 360.000 spettatori a puntata), con risultati deludenti anche rispetto alle due stagioni precedenti. Da qui la decisione di cancellarlo.