Hulk, la Marvel ne esplora le origini attraverso un documentario found foootage

La storia delle origini dell'Incredibile Hulk verrà rivelata in un modo completamente nuovo: attraverso una serie di filmati trovati che daranno dunque vita alla storia stessa. La nuova serie a fumetti si preannuncia come molto originale e imperdibile per i fan del personaggio e della Marvel.

E' infatti prevista per maggio l'uscita di Hulk Annual #1 dello scrittore David Pepose e dell'artista Caio Majado. La storia che apparirà all'interno del numero in uscita a maggio 2023, si svolge nella città natale di Hulk e presenta un gruppo di giovani cineasti che si propone di scoprire la verità dietro l'origine di Hulk. Sfortunatamente, finiscono per dare un'occhiata in prima persona alla rabbia mortale del Gigante.

Hulk Annual #1, come riportato da ComicBook, è stato presentato come un "racconto terrificante" che terrà i lettori con il fiato sospeso portandoli nel mondo di Hulk e tutto ciò che lo circonda.

"Quando il mio editore Wil Moss mi ha contattato per la prima volta per scrivere questo Hulk Annual, mi ci è voluto un attimo per capire la grandezza di tutto", ha raccontato David Pepose in una dichiarazione.

"Hulk è un personaggio così imponente, che è in parti uguali uomo, mostro e forza inarrestabile della natura. Ed è quella sensazione di scala insondabile che stiamo cercando di esplorare in "The Viridian Project", la nostra storia di filmati trovati da un team di registi che girano un documentario sull'eredità di Bruce Banner... e sugli orrori che scoprono quando lo trovano davvero. È stato incredibilmente emozionante immergersi nelle avventure di Hulk, e non vedo l'ora che i lettori testimonino in prima persona com'è affrontare un incontro con il più forte che esista!"

Pronti a riscoprire le origini di Hulk?