Hugh Jackman trolla Ryan Reynolds con un finto poster di Free Guy

Hugh Jackman ha preso in giro l'amico e collega Ryan Reynolds modificando il poster ufficiale di Free Guy.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman continuano a prendersi in giro a distanza e questa volta la star australiana ha trollato l'amico e collega con un poster di Free Guy.

Hugh Jackman, su Instagram, ha infatti pubblicato la locandina modificata del film di cui è protagonista l'attore canadese. Il poster di Free Guy - Eroe per gioco mostra così l'ex Wolverine al suo posto e la didascalia non lascia spazio a equivoci: "Un piccolo cambiamento per renderlo uno strumento promozionale di gran lunga migliore".

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.