Hugh Jackman e Ryan Reynolds: lo spot di Laughing Man Coffee è esilarante

L'amicizia e rivalità tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman continua a regalare momenti esilaranti come lo spot di Laughing Man Coffee, l'azienda di proprietà della star australiana.

Il video condiviso online mostra "uno sguardo onesto in una giornata normale della vita di Jackman", ovviamente accompagnato dalla dissacrante voce narrante del suo collega canadese.

Nel filmato Ryan Reynolds dichiara: "Questo è Hugh Jackman. Un famoso umanitario, un ambasciatore di organizzazioni benefiche, un eterno ottimista e fondatore di Laughing Man Coffee,

l'azienda di caffé che dona il 100% dei profitti di Hugh agli agricoltori con attività equo-solidali e che crea quel sapore eccezionale che è responsabile al 100% per il Hugh Jackman che tutti conosciamo e amiamo. Eccolo".

Lo spot prosegue l'atmosfera leggera e rilassante che contraddistingue il rapporto tra le due star, da tempo impegnate in una rivalità a distanza a suon di battute e prese in giro via social.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds, che hanno annunciato una tregua in occasione di una raccolta fondi a favore delle organizzazioni che aiutano chi affrontano l'emergenza Coronavirus, sono grandi amici e non perdono mai l'occasione per ironizzare sul presunto odio che li unisce.