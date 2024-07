Hugh Jackman e Ryan Reynolds stanno lavorando a un nuovo film insieme e stavolta non si tratta di supereoi

Nella raffica di battute pronunciata da Hugh Jackman e Ryan Reynolds durante il tour promozionale a sostegno di Deapool & Wolverine, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 24 luglio, è difficile distinguere i momenti di serietà. Ma a quanto pare i due divi sono molto seri nell'annunciare un nuovo progetto insieme che stavolta non avrà a che fare con i supereroi.

Da oltre dieci anni le due star di prendono in giro pubblicamente alimentando una esilarante faida via social che però li avrebbe uniti sempre di più nella vita fino a convincere Hugh Jackman a ripensare alla sua decisione di dire addio a Wolverine per tornare a indossare i panni del mutante in un film che, tra l'altro, segnerà l'ingresso ufficiale sia di Deadpool che di Wolverine nell'MCU dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney.

In attesa del verdetto del botteghino, Reynolds e Jackman non sembrano preoccuparsi troppo del loro futuro in MArvel e anticipano a Entertainment Weekly l'arrivo di una nuova collaborazione di natura diversa. "Abbiamo un progetto che stiamo cercando di realizzare il prima possibile", svela Reynolds riguardo al loro prossimo progetto. "La nostra è come ogni relazione che ha successo e funziona perché le due parti fanno il tifo l'una per l'altra. Io faccio sempre il tifo perché Hugh abbia successo. Conosco anche le infinite sfumature del suo cuore e della sua la sua mente, so chi è. Posso dire che è una persona per cui non solo vale la pena fare il tifo, è qualcuno per cui è impossibile non fare il tifo."

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una situazione pericolosa

Un sogno che si è avverato

Diretto da Shawn Levy, Deadpool & Wolverine è un film fortemente voluto da Ryan Reynolds che ha fatto di tutto per convincere l'amico ad affiancarlo. Dopo anni di incontri, una grande fusione aziendale e il ritorno in azione di Logan, finalmente il film sta per arrivare nei cinema. "Per me è la realizzazione di un desiderio", afferma Ryan Reynolds. "Non è un segreto. Questo abbinamento è stato qualcosa che sognavo da quando ricordo."

"La cosa che ho imparato da Ryan è quanto sia grande il desiderio del pubblico di vedere questi due personaggi insieme. Nel momento in cui il primo Deadpool è uscito, sono stato bombardato di richieste sul mio ritorno. 'Quando uscirà questo film?! Deve succedere!'" aggiunge Hugh Jackman, rivolgendosi al collega. "E poi c'è il nostro incontro. Il film raccoglie due eredità che condizionano la storia e gli eventi del film."