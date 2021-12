Hugh Jackman: "Sono positivo al COVID, tornerò a teatro il prima possibile"

Hugh Jackman, con un video condiviso sui social, ha annunciato di essere positivo al COVID per rivelare il motivo per cui non sarà in scena a Broadway nello spettacolo The Music Man.

La star australiana ha dichiarato che voleva i fan sapessero la notizia direttamente da lui, rassicurandoli poi sul suo stato di salute.

L'attore Hugh Jackman ha spiegato che nella mattinata ha fatto un test risultando positivo, spiegando però: "I miei sintomi sono lievi: sono simili a un raffreddore. Ho fastidio alla gola e mi cola il naso, ma sto bene".

L'ex interprete di Wolverine ha quindi aggiunto che appena gli sarà possibile tornerà a teatro e ha poi condiviso il suo invito a prestare attenzione e prendere tutte le precauzioni necessarie per rimanere in salute.

Pochi giorni fa la co-protagonista di The Music Man, Sutton Foster, si era ritrovata nella stessa situazione. Negli Stati Uniti la variante Omicron sta purtroppo avendo un impatto importante sulle produzioni teatrali. A Broadway sono infatti stati numerosi gli show la cui messa in scena è stata interrotta nelle ultime settimane o che hanno subito una chiusura anticipata rispetto a quanto previsto.