Hugh Jackman, è morto il padre dell'attore di X-Men: "Spero che adesso riposi in pace"

Hugh Jackman, conosciuto principalmente per il ruolo di Wolverine nel franchise cinematografico di X-Men, ha scelto Twitter per annunciare che suo padre, Christopher John Jackman, è morto all'età di 84 anni, lo stesso giorno in cui in Australia si celebra la festa del papà.

L'attore australiano, secondo quanto riferito da una fonte anonima, era tornato a casa lo scorso giugno proprio per passare del tempo con il suo vecchio. "Oggi nelle prime ore della festa del papà, mio ​​padre, in pace, è morto. Sono profondamente triste, ma anche pieno di gratitudine e amore. Mio padre era, in una parola, straordinario. Ha dedicato la sua vita alla sua famiglia, al suo lavoro e alla sua fede. Prego perché adesso è in pace insieme a Dio." Ha scritto Jackman nella didascalia del post in cui è presente anche una foto di suo padre.

"Mio padre è la mia roccia. È da lui che ho imparato tutto sulla lealtà, l'affidabilità, l'esser presente il giorno dopo giorno, qualunque cosa accada", ha dichiarato Hugh durante un'intervista del 2012. Per la festa del papà del 2018, invece, la star ha condiviso un post su Instagram: "Buona festa del papà all'uomo che mi ha insegnato a portare rispetto a tutti".

"Mi ha educato e mi ha insegnato a essere sempre guidato dalle mie passioni. Mi ha insegnato a non smettere mai di crescere e imparare", ha concluso Hugh Jackman. "Mi ha insegnato a lavorare sodo e a rendermi conto che la preparazione è la base per il successo. Ti amo papà!".