Hugh Jackman: la sua forchetta ha gli artigli di Wolverine (FOTO)

Quella tra Hugh Jackman e Wolverine è una storia d'amore che continua ad andare avanti nonostante il trascorrere del tempo. Intento a cercare una forchetta con cui fare colazione, l'attore ne ha trovata una dall'aspetto familiare e dotata di artigli.

Attraverso il suo profilo Twitter, Hugh Jackman ha ironizzato con i fan sul suo rapporto con Wolverine. L'attore ha raccontato di aver cercato in cucina una forchetta con cui fare colazione e di averne trovata una decisamente sorprendente! Jackman ha dichiarato: "Immaginate una scena del genere. Ti trovi in cucina a fare colazione, inizi a cercare una forchetta e trovi questa!". Insomma, Hugh Jackman può anche aver abbandonato il personaggio di Wolverine ma Wolverine non abbandonerà mai Hugh Jackman (e questa forchetta targata Logan che ha la forma degli artigli di Wolverine lo dimostra)!

I fan degli X-Men non vedono l'ora di conoscere il nuovo interprete del personaggio in seguito al loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Come riportato da Comic Book, a giudicare dalle citazioni sparse fino a questo momento e dall'introduzione del Principato di Madripoor, il momento in cui vedremo gli X-Men nel mondo Marvel sta avvicinandosi sempre più.

Finora, l'unico personaggio del mondo Fox ad essere stato confermato nel Marvel Cinematic Universe è stato Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds. Considerata l'amicizia tra lui e Hugh Jackman, evitare di coinvolgere la versione di Wolverine interpretata da Jackman nell'universo Marvel almeno in un cameo sarebbe un gravissimo errore!