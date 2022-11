Hugh Jackman: il suo film preferito tratto dai fumetti non è della Marvel

In una recente intervista, Hugh Jackman ha svelato il film che lo aveva spaventato di più e il suo preferito tratto dai fumetti, dichiarando che non è prodotto dalla Marvel.

Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine in Deadpool 3, facendo così ufficialmente parte del MCU, ma ha ora rivelato che il suo film tratto dai fumetti preferito non è targato Marvel, ma DC.

La star australiana, intervistata da Variety, ha infatti condiviso il curioso dettaglio relativo alle sue preferenze cinematografiche.

Rispondendo alle domande del magazine, Hugh Jackman ha ammesso: "Il mio film preferito dei supereroi. Crescendo, il primo Superman. Quello ha cambiato le cose. Il film di Dick Donner, Christopher Reeve. Dirò che penso anche a uno dei film di Batman diretti da Christopher Nolan".

L'interprete di Wolverine ha quindi aggiunto: "Dirò Il cavaliere oscuro".

The Son: Hugh Jackman in una scena del film

Hugh ha inoltre raccontato quale film lo ha spaventato di più quando era un ragazzino: "Le notti di Salem. Non mi ricordo se è stato un enorme successo, ma mio fratello lo ha guardato con me e poi abbiamo fatto questo gioco. Condividevamo una stanza dove si è letteralmente nascosto sotto il mio letto per un mese ogni notte prima di andare a dormire, faceva una piccola cosa ed era qualcosa di piccolo, ma avevo visto quel film ed ero terrorizzato fino al momento in cui ho pensato 'Questa volta devo vedere' e, ovviamente, era lì. Le notti di Salem... E mio fratello".