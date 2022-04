Hugh Jackman diventa Wolverine sul palco di The Music Man, ecco il divertente video

Sul palco dello spettacolo The Musica Man, Hugh Jackman si è trasformato di nuovo in Wolverine per la gioia dei fan, ecco il video.

Hugh Jackman, in queste settimane, è impegnato sul palco di Broadway con lo spettacolo The Music Man, ma non ha dimenticato Wolverine.

L'attore australiano non ha infatti esitato a interpretare per pochi secondi il mutante per la gioia dei fan.

In un video condiviso su Instagram, Hugh Jackman ha infatti ironizzato "C'è sempre uno che lo fa!". La star australiana ha quindi ringraziato il fan che nel video gli consegna per pochi secondi degli artigli in gommapiuma. Jackman ha chiesto divertito di poterli usare per pochi secondi, mettendosi così nell'iconica posa di Wolverine mentre gli spettatori hanno espresso il proprio entusiasmo.

I fan degli X-Men, nonostante Hugh abbia più volte ribadito di aver concluso la sua esperienza nel ruolo di Wolverine con il film Logan - The Wolverine, non hanno smesso di sperare in un suo ritorno nel mondo della Marvel. Una foto che lo ritraeva insieme a Kevin Feige, nell'estate 2021, aveva alimentato le speranze dei suoi follower. Jackman aveva però immediatamente smentito le ipotesi di un suo ritorno nel MCU.

L'ultima possibilità di fargli cambiare idea potrebbe essere il desiderio di Ryan Reynolds di mostrare sul grande schermo Deadpool insieme a Logan e bisognerà attendere per scoprire se la star canadese riuscirà nell'impresa.