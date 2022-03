Hugh Jackman condivide su Instagram il "regalo speciale" di sua madre

Quando Hugh Jackman aveva solo otto anni, sua madre Grace McNeil partì per il Regno Unito e non tornò più; i due si sono riuniti molti anni dopo e ora condividono un legame molto profondo, l'amore per la cucina: ecco il regalo speciale che Grace ha fatto alla star di Hollywood.

Jackman tiene sempre con se le ricette di sua madre e mercoledì ha condiviso una storia su Instagram in cui ha mostrato come ha messo in pratica una ricetta dal libro di cucina che sua madre ha scritto a mano per lui. "Nel menu di oggi: hamburger di ceci", ha spiegato Hugh, pubblicando una foto degli hamburger a base di fagioli.

Per coloro che vogliono provare gli hamburger in questione, l'attore ha anche pubblicato una storia di follow-up con un primo piano delle note della ricetta. L'hamburger richiede ceci, uova, coriandolo, prezzemolo, cipollotti, scorza di limone, peperoncino rosso, pangrattato e altro ancora.

"Mettere i ceci, le uova, il sale e il pepe in un frullatore e fare andare fino ad ottenere un composto fluido", si legge negli appunti di sua madre. "Trasferire in una ciotola capiente e aggiungere il coriandolo, il prezzemolo, la scorza di limone, il cipollotto, il peperoncino e il pangrattato e mescolare il tutto. Lasciare agire per 10 minuti. Inumidire le mani con acqua fredda e formare un composto in sei hamburger."