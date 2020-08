Hugh Jackman: "Blake Lively e Ryan Reynolds sono come la Bella e la Bestia"

Hugh Jackman e Ryan Reynolds portano avanti da anni una simpatica rivalità a suon di battute e scherzi e ora la star australiana è tornata a parlare del matrimonio dell'amico con Blake Lively sostenendo che si tratti di una storia in stile La Bella e la Bestia.

Non è la prima volta che l'interprete di Wolverine loda l'attrice per la sua capacità di restare accanto a Ryan e, come ogni volta, le sue parole sono esilaranti.

Durante un'intervista rilasciata a Sirius XM, Hugh Jackman ha dichiarato: "Blake Lively è fantastica, non so come sia successo, ma è ancora senza difetti. E pensare a quello che ha dovuto affrontare!".

L'attore ha quindi aggiunto: "Pensiamo semplicemente alla quarantena legata al COVID con Ryan Reynolds, è fantastico che abbia sopportato. Spero semplicemente più di ogni altra cosa che per il suo compleanno sia da sola con i suoi amici, godendosi la giornata".

La giornalista Julia Cunningham ha quindi scherzato: "Voglio dire è come la storia classica della Bella e la Bestia dove è intrappolata con Ryan Reynolds in un castello da qualche parte, venendo costretta a trascorrere il tempo con lui".

Hugh Jackman è quindi intervenuto aggiungendo ridendo: "Sì, ma non la Bella e la Bestia in cui si scopre alla fine che in realtà è un bravo ragazzo".

I due attori, nonostante le battute a distanza, sono molto legati e la star australiana ha ammesso che sarebbe interessato a recitare nuovamente accanto all'amico, magari in un remake di Face/Off - Due facce di un assassino come proposto dai fan online.