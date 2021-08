Hugh Jackman ha voluto aggiornare i propri fan sul tumore della pelle che gli è stato diagnosticato tempo fa e sui risultati della sua ultima biopsia, atta a rilevare l'eventuale presenza di un carcinoma. Tuttavia, spiega l'attore, i risultati dell'esame sono stati "inconcludenti".

Ancora una volta la star di X-Men e Australia Hugh Jackman si è sottoposto a una biopsia per scoprire se l'irregolarità notata dai suoi dermatologi sulla sua superficie nasale corrispondesse o meno a un carcinoma, e se fosse necessaria un'operazione chirurgica per rimuoverlo, come successo altre sei volte in passato.

"Aggiornamento sulla mia biopsia: i risultati sono inconcludenti. Ciò significa che non hanno preso abbastanza [materiale per poter determinare con precisione di cosa si tratti]" spiega l'attore nel suo ultimo post di Instagram "Hanno detto però che non sono preoccupati, e che nel peggiore dei casi potrebbe essere un Basel Cell Carcinoma (BCC), che non sarebbe davvero pericoloso, ma avrebbe comunque bisogno di ricevere un trattamento. Per cui, quando avrò terminato le riprese, farò un altro esame".

"So che mi sto ripetendo e lo farà ancora in futuro, ma per piacere, fate dei controlli regolari per la vostra pelle e mettete la protezione solare" continua Jackman, esortando i suoi follower a fare dei check-up periodici e ringraziandoli per il sostegno mostrato finora "Grazie per tutto il vostro sostegno. Sto vedendo i vostri commenti e le vostre storie. Se postando queste cose posso ricordare alle persone di prenotare una visita dermatologica, ne sono contento".