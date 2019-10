Hugh Grant, la sua verità dietro un gesto sprezzante alla premiere di The Irishman

Hugh Grant vs. Sajid Javid. L'attore di Notting Hill era stato criticato dal politico britannico per essersi rifiutato di stringere la mano allo stesso Javid durante la premiere di The Irishman. Hugh però ha replicato alle critiche spiegando il perché di un gesto così apertamente sprezzante.

Come riporta Deadline, Sajid Javid aveva infatti detto di Hugh Grant: "È uno snob elitario, e guarda le persone comuni dall'alto in basso, a prescindere da quanto si diano da fare nella vita".

Ma l'attore di Notting Hill e A Very English Scandal non ci sta, e racconta la sua versione dei fatti. Dal profilo Twitter di Grant arrivano le parole del suo portavoce, che recitano: "La versione degli eventi di Grant è alquanto differente. Una volta offerta la stretta di mano, Hugh ha detto 'Se non ti spiace, non ti stringerò la mano perché sei stato maleducato e sprezzante nei confronti delle vittime degli abusi della stampa quando eri ancora il Segretario per la Cultura'. Hugh vorrebbe precisare che le vittime non erano celebrità. Erano persone con tragedie familiari personali che sono state abusate da alcuni membri della stampa". E sempre continuando con le parole del portavoce: "Hugh Grant si riferiva a un incontro tra Mr. Javid e 'le vittime degli abusi della stampa... che hanno riportato il comportamento 'al limite dello sprezzante' da parte del ministro'".

L'attore è un sostenitore piuttosto attivo del gruppo Hacked Off (il suo profilo Twitter ne è un esempio palese, visto anche l'handle tramutato in HackedOffHugh), che si batte per le vittime di intercettazioni illegali da parte dei media inglesi, e in generale non le manda troppo a dire quando si tratta di politica.

“If you don’t mind, I won’t shake your hand because you were rude and dismissive to the victims or press abuse when you met them as culture secretary.’



“Hugh would like to point out that the victims in question were not celebrities.



“They were people with .. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) October 31, 2019