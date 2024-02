Hugh Grant ha consegnato il premio BAFTA recitando la poesia degli Umpa Lumpa

Hugh Grant ha liberato l'Umpa Lumpa che è in lui ai BAFTA Awards di domenica sera, dove l'attore di Wonka ha presentato il premio per la miglior regia. Dopo essere salito sul palco, Grant ha recitato una versione parlata della canzone del suo personaggio: "Umpa Lumpa doompety dee/ ora la categoria miglior regista. Umpa Lumpa doompety dong/ La maggior parte di questi film erano francamente troppo lunghi. Umpa Lumpa doompety dah/ Ma per qualche motivo i nominati sono...".

Grant ha interpretato un Umpa Lumpa nel film Wonka di Paul King, con Timothée Chalamet in una storia di origini dello stravagante cioccolataio. Per convincere Grant ad accettare il ruolo, King ha raccontato di aver scritto all'attore di Love Actually - L'amore davvero una lettera per dirgli che era bravissimo a interpretare "vecchi prosciutti e lavativi". Un'esperienza che per Grant non è stata affatto gradevole.

BAFTA, Robert Downey Jr. ringrazia Nolan: "Mi ha suggerito un approccio soft per salvare la mia credibilità"

Grande Hugh Grant en los Bafta????

pic.twitter.com/mUaT7I3PMY — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) February 19, 2024

Il vincitore

Grant ha poi rivelato i candidati: Andrew Haigh per Estranei, Justine Triet per Anatomia di una caduta, Alexander Payne per The Holdovers, Bradley Cooper per Maestro, Christopher Nolan per Oppenheimer e Jonathan Glazer per La zona d'interesse.

Il premio è andato a Nolan, che ha usato il suo discorso per riconoscere le organizzazioni che hanno "combattuto a lungo e duramente per ridurre il numero di armi nucleari nel mondo". "Nell'accettare questo premio voglio solo riconoscere i loro sforzi e sottolineare che dimostrano la necessità e il potenziale degli sforzi per la pace", ha aggiunto il noto regista.

Oppenheimer ha dominato i BAFTA Awards, portando a casa sette vittorie in totale, tra cui miglior film e attore protagonista per Cillian Murphy.