House of the Dragon 2: il finale rivela nuovi draghi e conferma un'altra morte

Il finale della seconda stagione di House of the Dragon ha rivelato nuovi draghi e conferma che un altro è morto, ribaltando ulteriormente le sorti dello scontro tra la fazione dei Verdi e dei Neri.

Il finale della seconda stagione di "House of the Dragon" ha davvero onorato il suo nome, introducendo nuovi draghi e rivelando una morte sconvolgente. La serie, che ha esplorato sempre più a fondo il ruolo dei draghi nella lotta per il potere dei Targaryen, ha visto l'arrivo di due nuove creature alate e la conferma della perdita di un'altra.

House of the Dragon Stagione 2 Finale: Nuovi Draghi e una Morte Inaspettata

Nelle ultime puntate che hanno preceduto il finale, la serie aveva anticipato l'arrivo di due nuovi draghi: Sheepstealer e Tessarion. Sheepstealer, il drago selvaggio che vaga per la Valle di Arryn, e Tessarion, cresciuto ad Oldtown con il figlio più giovane di Alicent, Daeron Targaryen, hanno finalmente fatto il loro debutto negli ultimi momenti dell'episodio finale.

Tessarion era già stata vista nel trailer del finale, volando sopra l'esercito di Oldtown in marcia verso la battaglia. Sheepstealer, invece, è stato un enigma per tutta la stagione. Rhaena Targaryen, nella Valle, ha passato l'intero episodio finale a cercare il drago selvaggio, incontrandolo finalmente faccia a faccia.

Oltre all'introduzione di nuovi draghi, il finale ha anche confermato la morte di un altro drago amato dai fan. Nelle prime scene dell'episodio, Re Aegon II ha rivelato a Larys che il suo drago, Sunfyre, è morto dopo la Battaglia del quarto episodio.



House of the Dragon 2, George R.R. Martin: "Hanno compiuto un lavoro magnifico"

"House of the Dragon", basato sul libro "Fire & Blood" di George R.R. Martin e ambientato 200 anni prima degli eventi di "Game of Thrones", ha portato Westeros sull'orlo di una guerra civile sanguinosa tra i Consigli dei Verdi e dei Neri, sostenitori rispettivamente di Re Aegon e della Regina Rhaenyra.

Con l'aggiunta di nuovi draghi e la perdita di altri, la stagione 2 ha gettato le basi per una terza stagione ancora più... focosa.