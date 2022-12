House of Gag, anticipazioni della puntata in onda il 4 dicembre su Cielo

Torna House of Gag: il programma andrà in onda il 4 dicembre su Cielo con un doppio appuntamento a partire dalle ore 12:10.

Dal 4 dicembre torna su Cielo, a partire dalle ore 12:10, House of Gag. La nuova esilarante stagione, in prima visione assoluta, sarà condotta da Omar Fantini e Gianluca "Scintilla" Fubelli che commenteranno le clip show amatoriali, irriverenti e spericolate. Il programma andrà in onda ogni domenica, con un doppio appuntamento.

A commentare tutta una serie di clip show amatoriali, irriverenti e spericolate, saranno ancora una volta le voci del comico e conduttore radiofonico Omar Fantini insieme al collega ed ex conduttore di Colorado Gianluca "Scintilla" Fubelli, in 80 imperdibili nuovi episodi di FailArmy, brand di Internet nato nel 2011 e diventato oggi un punto di riferimento per tutti gli amanti dei video divertenti a tema "epic fail".

Dalle spericolate performance sportive alle marachelle degli amici a quattro zampe, con la consapevolezza che ogni successo inizia con un fallimento, House of Gag è la celebrazione delle persone che provano, ridono di fronte al fallimento e non si prendono mai troppo sul serio. Una nuova stagione, che garantisce risate a non finire, in cui nessuno si farà male realmente.