Hotel Cocaine: teaser trailer e cast completo della serie

MGM+ ha pubblicato un teaser trailer del thriller poliziesco anni '70, Hotel Cocaine, e ha rivelato il cast rimanente. La premiere della serie di 8 episodi sarà disponibile il 16 giugno su MGM+, con i nuovi episodi in onda la domenica fino al 4 agosto.

Insieme ai protagonisti Danny Pino, Michael Chiklis, Mark Feuerstein, Yul Vazquez, Tania Watson, Corina Bradley e Laura Gordon ci sono Don Mike, Pedro Giunti, Lola Claire, Matthew Del Negro, Victor Oliveira, Robert Beck, Sam Robards e Candy Santana.

Brancato ha creato la serie e ricopre il ruolo di produttore esecutivo e showrunner. Navarro ha diretto il pilot ed è produttore esecutivo della serie insieme a Brancato, con Michael Panes e Alfredo Barrios Jr. anche come produttori esecutivi. Hotel Cocaine è prodotto da MGM+ Studios, in associazione con Stan in Australia e distribuito a livello internazionale da Amazon MGM Studios Distribution. Trovate il trailer in calce alla news.

I dettagli della serie

Di Chris Brancato e Guillermo Navarro, Hotel Cocaine racconta la storia di Roman Compte (Pino), un esule cubano e direttore generale del Mutiny Hotel, l'epicentro glamour della scena della cocaina di Miami tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Il Mutiny Hotel era uno sfarzoso nightclub, ristorante e hotel frequentato da uomini d'affari e politici della Florida, narcotrafficanti internazionali, agenti della CIA e dell'FBI, modelle, star dello sport e musicisti. Al centro di tutto c'era Compte, che faceva del suo meglio per mandare avanti tutto e realizzare il suo sogno americano.

Tra il cast ricorrente troviamo: Don Mike interpreta Omar, il maitre del Mutiny Club. Pedro Giunti interpreta Guillermo, lo scagnozzo e autista di Nestor. Claire interpreta Trini, una ragazza ammutinata. Santana interpreta Gale, una Mutiny Girl e il braccio destro di Janice.

Tra le guest star: Del Negro interpreta Phil Nolan, l'ex fidanzato violento di Janice. Oliveira interpreta Alvaro Gomez, un emissario del cartello di Henao e Yolanda. Beck interpreta Marty Owens, un funzionario doganale sul libro paga di Henao. Robards interpreta Hal, l'ex agente della CIA di Nestor e Burton.

Le guest star precedentemente annunciate includono Mayra Hermosillo, Juan Pablo Raba, Erniel Baez, Nick Barkla, Cale Ambrozic, Camila Valero e Maggie Lacey.