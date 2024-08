Hoppers: Pixar annuncia il suo prossimo film con Jon Hamm

La Pixar ha svelato un nuovo grande progetto venerdì sera al D23 Expo con la promozione di Hoppers, una storia di scambio di corpi interpretata da Jon Hamm, Bobby Moynihan e Piper Curda.

La storia segue una giovane ragazza, Mabel, che può trasferire la sua mente in un castoro robot con l'obiettivo di andare sotto copertura nel regno animale. Finisce per fare amicizia con un castoro regale, Re Giorgio, e per unire gli animali per contrastare i piani di un promotore immobiliare. L'uscita del film è prevista per la primavera del 2026.

Hamm, vincitore di un Emmy per Mad Men e candidato quest'anno per Fargo di FX, darà voce a un sindaco avido di progetti di sviluppo. Curda, che dà la voce a Mabel, è un ex attore di Disney Channel che è apparso in diversi episodi della serie A.N.T Farm dal 2013 al 2014.

L'ultimo successo della Pixar

La presentazione da parte della Pixar del suo prossimo progetto per il grande schermo arriva dopo una grande estate per l'amata unità di animazione della Disney, con l'apprezzato sequel Inside Out 2 che ha dominato il botteghino dopo la sua uscita a giugno.

Il sequel è uscito nove anni dopo l'originale Inside Out ed è riuscito a superare l'asticella fissata dall'originale. Riley, che era una ragazzina nel primo film, è ora un'adolescente e frequenta un campo estivo di hockey con i suoi amici. Tuttavia, la pubertà sta distruggendo le sue emozioni, quindi deve gestire il trasferimento dei suoi amici delle medie e allo stesso tempo fare colpo sulle ragazze del liceo.

Il sequel ha guadagnato ben 1,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale ed è il film d'animazione che ha incassato di più nella storia. Il film ha risollevato la Pixar dal suo recente crollo al botteghino, dopo le performance deludenti di Lightyear - La vera storia di Buzz, Red e Luca, ed è diventato il 10° film di maggior incasso di tutti i tempi.

Nel 2025, la Pixar presenta Elio, un'avventura spaziale con le voci di America Ferrera, Jameela Jamil e altri. La trama del film recita: "Il lungometraggio originale presenta Elio, un bambino non cresciuto con un'immaginazione attiva che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane e lontane. Identificato per errore come ambasciatore della Terra presso il resto dell'universo e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove formidabili e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere".