Hong Kong Disneyland: da mercoledì il parco chiuderà nuovamente le porte

Disneyland chiuderà nuovamente i battenti a Hong Kong a causa dell'aumento dei casi positivi al Coronavirus e a confermarlo è stato un comunicato della Disney.

Il parco è il più piccolo tra tutti quelli della società con i suoi circa 5.000 dipendenti e 6.5 milioni di visitatori nel 2019 e non genera entrate rilevanti ormai da anni.

La chiusura di Hong Kong Disneyland sarà temporanea e gli hotel situati nell'area di Lantau Island resteranno aperti.

Il parco aveva chiuso le porte agli ospiti inizialmente il 26 gennaio e aveva riaperto le porte ai visitatori il 18 giugno permettendo l'accesso a un numero ridotto di visitatori e facendo rispettare delle regole per la sicurezza di tutti i presenti negli spazi.

La notizia causerà qualche problema alla società che aveva usato l'esempio di quanto stava accadendo in Asia per sostenere fosse sicura la riapertura di Walt Disney World in Florida, nonostante il numero di casi nello stato americano stia raggiungendo un livello preoccupante.

Negli Stati Uniti mercoledì, giorno della riapertura in Europa di Disneyland Paris, dovrebbero riprendere le attività anche Epcot e Hollywood Studios. La situazione potrebbe però cambiare a breve dopo le preoccupanti notizie che hanno costretto a prendere nuovi provvedimenti in stati come la California.