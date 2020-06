Hollywood: le produzioni cinematografiche e televisive in California riprenderanno venerdì?

Le produzioni cinematografiche e televisive potrebbero riprendere le proprie attività in California a partire da venerdì, seguendo le indicazioni delle autorità locali.

La maggior parte dei set potrebbe però riaprire a luglio e agosto nonostante l'eventuale possibilità di tornare sul set già nelle prossime ore.

Le autorità locali dovrebbero rivelare nella giornata di domani le proprie linee guida per la riapertura delle palestre, musei, zoo, piscine, arene sportive senza il pubblico e centri ricreativi.

I rappresentanti dei sindacati dei professionisti del mondo dello spettacolo devono ancora approvare i protocolli da seguire per quanto riguarda la sicurezza del cast e della troupe e che dovrebbero prevedere la misurazione della temperatura corporea, test per verificare l'eventuale positività al COVID-19, controlli medici e, per quanto possibile, l'obbligo di mantenere la distanza.

Tra i punti da rispettare dovrebbero esserci anche l'uso delle mascherine protettive, la presenza di macchinari per permettere di lavarsi le mani non appena necessario e corsi di aggiornamento delle persone coinvolte. Le produzioni dovrebbero quindi subire dei sostanziali rallentamenti e un aumento dei costi di circa il 20%.