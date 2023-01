Hollywood peggiora nella diversità: nel 2022 flessione nei guadagni di donne e registi di colore

Un paio di studi pubblicati lunedì dal rapporto annuale dello Stato di San Diego The Celluloid Ceiling e dalla Annenberg Inclusion Initiative della USC hanno mostrato un calo nei guadagni per le donne e le persone di colore che lavorano nell'industria cinematografica nel 2022.

Nello studio SDSU, che ha monitorato l'occupazione femminile nei 250 film di maggior incasso negli ultimi 25 anni, i risultati di quest'anno rivelano che l'11% dei registi dei 100 film nazionali di maggior incasso del 2022 erano donne, in calo dell'1% anno dopo anno. Tra i primi 250 film, quel numero è salito al 18%, con un aumento dell'1%.

Complessivamente, le donne rappresentavano il 24% di tutti i registi, sceneggiatori, produttori esecutivi, montatori e direttori della fotografia che hanno lavorato ai 250 film di maggior incasso del 2022, un calo dell'1% rispetto al 2021. Nel 1998, il primo anno del rapporto Celluloid Ceiling, quel numero era del 17%.

Tra i 250 migliori film del 2022, secondo lo studio, le donne costituivano il 19% degli sceneggiatori, il 25% dei produttori esecutivi, il 31% dei produttori, il 21% dei montatori e il 7% dei direttori della fotografia. Ma ciò significa che il 93% di quei film non aveva direttori della fotografia donne, il 91% non aveva compositrici donne, l'80% non aveva registe donne, il 75% non aveva montatrici donne e il 70% non aveva sceneggiatrici donne.

"Con una nota positiva, lo studio ha rilevato che i film con almeno una regista donna impiegano sostanzialmente più donne in altri ruoli chiave dietro le quinte rispetto ai film con registi esclusivamente uomini", ha scritto la dottoressa Martha M. Lauzen, fondatrice e direttrice del Centro per lo studio delle donne in televisione e cinema della SDSU. "Ad esempio, nei film con almeno una regista donna, le donne costituivano il 53% degli sceneggiatori e il 39% dei montatori. Nei film con registi uomini, le donne rappresentano il 12% degli sceneggiatori e il 19% dei montatori. Queste sono differenze non banali".

Lo studio dell'USC, intitolato "Inclusion in the Directors Chair", ha esaminato il numero di donne e registi sottorappresentati nei film di maggior incasso dal 2007 al 2022. Nel 2022, ha calcolato, il 9% dei registi dei primi 100 incassi dell'anno erano donne, in calo rispetto al 12,7% nel 2021. Tra le donne di colore, solo il 2,7% dei registi di maggior incasso erano donne; tale percentuale scende all'1,3% negli ultimi 16 anni.

L'USC ha anche rilevato che la percentuale di registi appartenenti a gruppi razziali/etnici sottorappresentati è scesa al 20,7%, 6,6 punti percentuali rispetto al 2021, quando quella cifra ha raggiunto il massimo di 15 anni. Complessivamente, il 15,2% dei registi in 16 anni proveniva da gruppi sottorappresentati, mentre la rappresentanza proporzionale alla popolazione statunitense è del 40,7%.

"Queste cifre hanno poco senso alla luce di un'altra scoperta dello studio", si afferma, "che i film di registi sottorappresentati hanno ottenuto all'incirca gli stessi punteggi medi di Metacritic dei film di registi bianchi".