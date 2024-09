Hold Your Breath: Sarah Paulson e Ebon Moss-Bachrach affrontano un demone di polvere nel primo trailer

Hulu ha diffuso il primo trailer del film horror Hold Your Breath, che vede come protagonisti Sarah Paulson e Ebon Moss-Bachrach.

Searchlight Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale di un nuovo film horror dall'aspetto inquietante intitolato Hold Your Breath, che sarà presentato in anteprima il 12 settembre al 2024 Toronto Film Festival prima di uscire direttamente in streaming su Hulu giusto in tempo per Halloween.

Ambientato nell'Oklahoma degli anni '30, durante il Dust Bowl, Sarah Paulson interpreta una donna che cerca di proteggere le sue figlie dalle intense tempeste della regione, quando una minaccia apparentemente soprannaturale, nota come Grey Man, si aggiunge ai loro problemi.

Anche Ebon Moss-Bachrach - che interpreterà La Cosa nel reboot de I Fantastici 4 dei Marvel Studios - fa parte del cast e sembra interpretare un personaggio piuttosto sinistro.

Non abbiamo sentito parlare molto di questo film, ma il trailer è sicuramente molto d'effetto. Potete guardarlo qui sotto, insieme ad alcune foto e a un poster.

I dettagli del film

"Nell'Oklahoma degli anni '30, una madre (Paulson) è vicina al punto di rottura mentre cerca di proteggere le sue figlie da tempeste di vento mortali e dall'impatto del suo stesso straziante passato. Quando la ragazza più grande racconta la leggenda di Grey Man alla più piccola, la storia si insinua nella pelle di tutta la famiglia. Grey Man è uno spirito trasportato come polvere dal vento, respirato e mai scosso".

Hold Your Breath è co-diretto dai registi indie americani Karrie Crouse e William Joines, entrambi al debutto nella regia di un lungometraggio dopo aver lavorato a numerosi cortometraggi, tra cui Com Truise: Propagation (2017). La sceneggiatura è scritta da Karrie Crouse, con Alix Madigan e Lucas Joaquin a bordo come produttori.

"Il film, il disvelamento, ci porta in uno spazio diverso, ma la realtà, la circostanza fondante della pellicola, è quella di un vero e proprio orrore americano", ha detto Paulson. "Questa idea che non si poteva nemmeno uscire di casa, e poi anche dentro casa non si poteva evitare che la polvere entrasse".

There's something evil in the air. HOLD YOUR BREATH. Starring Sarah Paulson, Ebon Moss-Bachrach, Amiah Miller and Annaleigh Ashford. Available October 3 only on #DisneyPlusPH. #HoldYourBreath pic.twitter.com/FpaUm3aU8M — Disney+ Philippines (@disneyplusph) September 7, 2024

Your first look at HOLD YOUR BREATH, a new thriller starring Sarah Paulson, Ebon Moss-Bachrach, Amiah Miller and Annaleigh Ashford. Directed by Karrie Crouse and William Joines, streaming October 3rd only on @hulu. #HoldYourBreath pic.twitter.com/K42C7fUx7v — Searchlight Pictures (@searchlightpics) August 8, 2024

Paulson ha detto che Hold Your Breath non è "un film slasher", ma piuttosto un film sul legame tra madre e figlia. "È davvero, nel suo nucleo, una storia emotiva su una donna che cerca disperatamente di tenere al sicuro i suoi figli", ha detto la Paulson, che è anche produttrice esecutiva.