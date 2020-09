Hogwarts Legacy, Warner Bros. rassicura i fan: "J.K. Rowling non è coinvolta"

Per tranquillizzare i fan di Harry Potter, Warner Bros. ha rassicurato tutti che J.K. Rowling non è stata coinvolta nella realizzazione del videogame Hogwarts Legacy.

In occasione del lancio del videogame Hogwarts Legacy, ispirato all'universo magico di Harry Potter, Warner Bros. ha deciso di annunciare ufficialmente che l'autrice dei romanzi J.K. Rowling, al momento protagonista di numerose polemiche, non è stata coinvolta nello sviluppo del progetto.

In un comunicato ufficiale, Warner Bros. ci ha tenuto a precisare che J.K. Rowling non è direttamente coinvolta nel progetto ma potrebbe, ovviamente, trarne profitto: "J.K. Rowling non è direttamente coinvolta nella creazione del gioco, tuttavia i suoi straordinari scritti sono il fondamento di tutti i progetti all'interno del Wizarding World. Ma questa non è una sua nuova storia"

Questa dichiarazione sicuramente avrà rassicurato tutte le persone schierate contro l'autrice che, recentemente, ha scatenato numerose polemiche per alcune affermazioni transfobiche fatte pubblicamente. Dichiarazioni forti, che hanno colpito gli stessi sviluppatori di Hogwarts Legacy, ecco perché lo studio ha dovuto chiarire i fatti.

Questo acceso dibattito ha portato alla scissione dei fan di Harry Potter, che come sappiamo sono milioni in tutto il mondo. Alcuni vogliono assolutamente boicottare questo nuovo gioco del Wizarding World, protestando pubblicamente contro l'uscita, altri invece ritengono che non sia giusto penalizzare il videogame per colpa dell'autrice.

Hogwarts Legacy è un videogame di ruolo open world, ambientato nel magico mondo di Harry Potter ma alla fine del 1800, pochi decenni prima degli avvenimenti che vedono protagonista Newt Scamander in Animali Fantastici e Dove trovarli.