His Three Daughters: Netflix ottiene i diritti per la distribuzione del film

Netflix ha ottenuto i diritti per la distribuzione del film His Three Daughters, con star Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen e Carrie Coon.

Netflix ha ottenuto i diritti per la distribuzione a livello mondiale del film His Three Daughters, con protagonisti Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen e Carrie Coon.

Il lungometraggio è stato presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto e la piattaforma di streaming sembra abbia compiuto un investimento di circa 7 milioni di dollari.

Il progetto

Il film His Three Daughters è stato scritto, diretto e montato da Azazel Jacobs e racconta la storia di tre sorelle che si ritrovano quando la salute del padre peggiora.

Le tre protagoniste Natasha Lyonne, Carrie Coon ed Elizabeth Olsen, oltre a essere protagoniste del progetto nei ruoli di Rachel, Katie e Christina, ne sono anche produttrici.

Deadpool 3, Elizabeth Olsen tornerà come Scarlet Witch nel film? Gli ultimi rumor

Nel cast ci sono anche Jovan Adepo, Jay O. Sanders, Rudy Galvan, Jose Febus e Jasmine Bracey.

La reazione dei critici al Toronto Film Festival è stata piuttosto positiva e, attualmente, su RottenTomatoes il lungometraggio ha ottenuto solo giudizi positivi.

Netflix, per ora, non ha rivelato quando ha intenzione di distribuire il film e se ha intenzione di proporlo nei cinema prima del debutto in streaming.