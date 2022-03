H.G. Wells: una delle sue opere diventerà un film prodotto da Wes Ball

Uno dei romanzi di H.G. Wells verrà adattato in un film prodotto da Paramount Pictures, in collaborazione con la Oddball Entertainment di Wes Ball e Paramount Players.

Per ora non sono emersi i dettagli riguardanti l'opera al centro del progetto.

Le prime indiscrezioni sostengono che il nuovo lungometraggio sarà un adattamento molto libero che attinge alla mitologia di uno dei titoli più iconici delle opere scritte da H.G. Wells.

Attualmente non è stato scelto un regista, mentre a firmare la sceneggiatura sarà Laura Gillis, basandosi sulla bozza firmata da T.S. Nowlin (The Adam Project).

Il film sarà prodotto da un team che comprende, oltre a Wes Ball, anche Joe Hartwick Jr. e Hank Wyler.

Tra i titoli più famosi dello scrittore britannico Herber George Wells, considerato uno dei maestri della fantascienza, ci sono La macchina del tempo, La visita meravigliosa, L'isola del dottor Moreau, L'uomo invisibile, La guerra dei mondi, I primi uomini sulla Luna, La liberazione del mondo e Gli Astrigeni.

Fin dai primi anni del '900 i suoi scritti hanno ispirato delle opere cinematografiche come Viaggio nella luna del 1902, The First Men in the Moon che è un film muto in bianco e nero del 1919, e varie versioni di L'isola del dottor Moreau, L'uomo invisibile e La guerra dei mondi