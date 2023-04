Hellicious, in lavorazione la serie animata prodotta da Anthony Kiedis

E' attualmente in lavorazione Hellicious, la serie animata che vedrà come protagonista e produttore esecutivo Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers.

Hellicious, la serie animata tratta dall'omonimo fumetto prodotta e con protagonista Anthony Kiedis, è attualmente in fase di sviluppo presso la TBS. Si tratta quindi di un nuovo progetto per il frontman dei Red Hot Chili Peppers.

Oltre a recitare all'interno della serie animata, Anthony Kiedis sarà produttore esecutivo insieme a Bob Forrest e Ron Burkle attraverso la loro società di produzione nata recentemente, Said and Done Entertainment. La serie è ispirata alla collana di fumetti creati da Mina Elwell, Alan C. Medina, Kit Wallis e Simon Oré.

Secondo la sinossi ufficiale, lo show racconta la storia di "Cherry, la precoce nipote di 7 anni del diavolo, che ruba l'anima legata al paradiso dell'icona rock-goth Briggy Bundy (Kiedis). L'improbabile duo si imbatte in regni dimenticati dell'aldilà mentre elude la madre di Cherry e un agente dal cielo inviato per reclamare l'anima di Briggy".

Carly Craig scriverà e produrrà il progetto insieme a Oré che ne sarà il produttore esecutivo.

Insieme a Kiedis, Burkle e Forrest, anche Barry Josephson e D. Matt Geller di Josephson Entertainment saranno i produttori esecutivi.

Un ruolo, quello nella serie animata, che riporta Anthony Kiedis alla recitazione. Il cantante è infatti apparso in piccoli ruoli nei film Point break, Punto di rottura e The Chase. In realtà, come riporta Variety, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con un ruolo al fianco di Sylvester Stallone nel film "F.I.S.T" con il nome di Cole Dammett.