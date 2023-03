Hellboy: The Crooked Man, Jack Kesy sarà il nuovo interprete del personaggio

Come rivelato da Deadline, Jack Kesy sarà il nuovo Hellboy nel reboot intitolato Hellboy: The Crooked Man e prodotto da Millennium Media.

Kesy è noto per aver interpretato Black Tom in Deadpool 2 e per i film 12 Soldiers e Baywatch, oltre che per le serie Claws e The Strain. Come annunciato in precedenza, Brian Taylor (Crank) dirigerà il reboot su una sceneggiatura scritta dal creatore del fumetto Mike Mignola e da Chris Golden.

Il film, le cui riprese sono previste nei prossimi mesi, vedrà Hellboy bloccato nell'Appalachia rurale degli anni '50 insieme a un agente del BPRD alle prime armi. Lì scopriranno una piccola comunità infestata dalle streghe, guidata da un diavolo locale con un legame inquietante con il passato di Hellboy: l'Uomo Storto.

"Jack Kesy è un attore che ha la capacità di trasformarsi nei ruoli che interpreta. Il suo talento e la sua statura sono perfetti per questo giovane Hellboy. Sono rimasto molto colpito da lui mentre lavoravamo insieme a The Outpost", ha dichiarato il co-presidente di Millennium Media, Jonathan Yunger.

Hellboy: The Crooked Man, il reboot della saga sarà vietato ai minori di 17 anni, svelati i primi dettagli

Il precedente reboot di Hellboy, con David Harbour, si è rivelato un flop al box-office, per questo motivo è stato deciso di procedere con una nuova re-immaginazione del personaggio.

Jack Kesy sarà il terzo Hellboy cinematografico dopo appunto Harbour e Ron Perlman, quest'ultimo ad oggi il più amato dai fan.