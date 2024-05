Out Late, Ron Perlman e Rupert Everett sono una coppia nella nuova dramedy romantica

Ron Perlman e Rupert Everett saranno protagonisti della nuova dramedy diretta e co-scritta da Thomas Michael dal titolo Out Late, che ruoterà intorno alla relazione tra un vedovo italiano macho e di estrazione operaia (Perlman) e un ballerino in pensione (Everett). Il film verrà presentato al prossimo Marché du Film durante il Festival di Cannes.

Alla regia Thomas Michael, che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura insieme a Paolo Mancini. Entrambi hanno lavorato in passato allo script di The Baker, uno degli ultimi film interpretati proprio da Ron Perlman, un thriller con Harvey Keitel. Rupert Everett è reduce dalla partecipazione al film di Ridley Scott, Napoleon.

Ron Perlman nel ruolo di un panettiere nel film The Baker

Una storia d'amore

Ron Perlman interpreterà il vedovo di nome Angelo, costretto a confrontarsi con una verità personale sopita quando incontra e stringe amicizia con Edmond, interpretato da Rupert Everett, un ballerino dichiaratamente gay. Sebbene non abbia mai avuto il coraggio di ammetterlo a se stesso, così come alla propria famiglia, alla chiesa e alla comunità che frequenta, anche Angelo è omosessuale e tra i due si instaurerà una relazione molto profonda.

Ron Perlman nel film Drive, del 2011

Quando i figli ormai adulti e gli amici di Angelo sospettano che stia frequentando un uomo, fanno di tutto per costringerlo a non rivelarlo pubblicamente. Muovendosi tra le paure e i pregiudizi di tutti coloro che lo circondano, Angelo dovrà decidere se conformarsi alla società o essere sincero con se stesso.

Thomas Michael, regista del film, ha commentato con queste parole il progetto:"La sceneggiatura racconta una storia profondamente personale e sono entusiasta di avere due talenti incredibili come Ron Perlman e Rupert Everett. Sono il cast dei miei sogni e non vedo l'ora di condividere questo viaggio con loro". La produzione del film dovrebbe iniziare alla fine dell'estate a Montreal, grazie alla produzione di Barbara Shrier, che ha elogiato l'accoglienza in Québec:"Il supporto per questo film è straordinario. Siamo grati di far parte di una comunità cinematografica così vivace qui in Québec".