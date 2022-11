Hellboy: Ron Perlman in un film della Marvel o DC? Ecco la sua risposta

Sebbene siano passati anni dall'uscita nelle sale di Hellboy e del suo sequel, i fan apprezzano ancora oggi l'interpretazione di Ron Perlman nei panni del celebre personaggio dei fumetti ideato da Mike Mignola. Si è parlato a lungo anche di un Hellboy III, sempre diretto da Guillermo del Toro, ma i piani non si sono mai concretizzati.

I fan sperano prima o poi di vedere Ron Perlman anche in un film della Marvel o DC e l'attore ha risposto in questa maniera ai microfoni di ScreenRant: "Si tratta della stessa risposta che ho dato per la terza stagione di The Capture. Non mi sarei mai aspettato di interpretare un personaggio dei fumetti e il fatto che lo abbia fatto in ben due film è stato grandioso. Devo dire che ci sono state cose negli ultimi 10/15 anni della mia carriera che ritenevo impossibili. Cerco di fare il meglio con le opportunità che mi vengono date. Se si presentasse la possibilità in questi mondi, dovrebbe essere un qualcosa di multidimensionale".

Hellboy: una foto di Ron Perlman in costume con un piccolo fan diventa virale

L'attore ha poi spiegato che per il momento gli piace recitare in film indipendenti o progetti come The Capture proprio per questa ragione: "Il motivo per cui rimango spesso nel cinema indipendente e in questo tipo di televisione, come The Capture, è che il mondo è così multidimensionale e impossibile da categorizzare, perché è troppo stratificato, o troppo pieno di sfaccettature diverse, sai, il bene è male e il giusto è sbagliato, e ci sono un sacco di zone grigie. Mi piace lavorare in quell'ambiente, e a volte i cinecomic te lo offrono, altre volte no. Quindi, questa è la mia risposta alla tua domanda".

Ron Perlman sarebbe quindi aperto all'idea di apparire in un cinecomic, ma alla giusta condizione. Nel frattempo, il franchise di Hellboy ha avuto un reboot nel 2019 con David Harbour, star di Stranger Things, ma la reazione di critica e pubblico non è stata delle migliori.