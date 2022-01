Hell or High Water: il film ispira una nuova serie in fase di sviluppo

Il film Hell or High or High Water, con star Ben Foster e Chris Pine, è alla base di una nuova serie tv in fase di sviluppo per Fox.

Il progetto sarà composto da puntate della durata di un'ora e Jessica Mecklenburg (Dopesick) sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva del potenziale show.

La versione Hell or High Water ideata per il piccolo schermo racconterà quello che accade quando uno spietato magnate in campo petrolifero cerca di saccheggiare una comunità del Texas. Due fratelli evitano uno zelante Texas Ranger e combattono per mantenere ciò che è loro, una rapina di banca alla volta.

Il film diretto da David Mackenzie era stato scritto da Taylor Sheridan e aveva come protagonisti Ben Foster, Chris Pine, Jeff Bridges e Gil Birmingham. Nessuno degli attori dovrebbe essere coinvolto nella versione televisiva.

Per ora il progetto è comunque nelle fasi iniziali e bisognerà attendere prima di scoprire qualche ulteriore dettaglio della serie, dei suoi protagonisti e del team coinvolto nella sua realizzazione.