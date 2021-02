Helgoland: il libro di Carlo Rovelli diventa una serie tv

Helgoland, il bestseller di Carlo Rovelli, diventerà presto una serie tv. AM Film e The Apartment di Lorenzo Mieli, società del gruppo Fremantle, hanno acquisito i diritti del libro che racconta vita e scoperte di Werner Heisenberg, uno dei padri della fisica quantistica.

In vetta alle classifiche in Italia dove è edito da Adelphi (e a breve in uscita in Inghilterra e nel resto del mondo) Helgoland racconta quanto accaduto nel giugno del 1925, quando il ventitreenne Werner Heisenberg, affetto da febbre da fieno, si ritira ad Helgoland, un'isola senza alberi martoriata dal vento nel Mare del Nord. È qui, "su quest'isola spoglia, estrema, battuta dal vento del Nord", che Werner Heisenberg ha distrutto la realtà come era stata concepita fino a quel momento basando le sue idee radicali su calcoli spericolati, spinto da un clima fertile e creativo come pochi in ambito scientifico.

Helgoland è la storia della fisica quantistica, di Heisenberg e Bohr, e dei suoi giovani geniali fondatori che sarebbero diventati alcuni dei più famosi Premi Nobel. È una celebrazione della ribellione giovanile e della rivoluzione intellettuale. Il pensiero di questi ventenni incarna il pensiero scientifico, che è in sé visionario e disobbediente. Il libro la storia di una teoria basata su idee radicali e calcoli spericolati, resa possibile da un clima di straordinario fermento in ambito scientifico, nonostante l'Europa fosse appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale.

La serie tv ripercorrerà quindi la storia entusiasmante e contrastata di un gruppo di ventenni che ha avuto il coraggio di frantumare la rappresentazione della natura che l'uomo si era immaginato fino a quel momento; un grande omaggio alla forza rivoluzionaria del pensiero scientifico, visionario, disobbediente e al momento irripetibile della scoperta, in cui la scienza ha visto qualcosa che nessun altro finora era riuscito a vedere.

"Sono felice di iniziare questa avventura straordinaria per portare sullo schermo tutta l'emozione del pensiero scientifico che solo un grande scienziato e scrittore come Carlo Rovelli poteva trasmettere in un libro" ha dichiarato Camilla Nesbitt, CEO di CAM Film. Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment, del gruppo Fremantle, ha detto: "Oggi più che mai viviamo una vita in cui le più semplici azioni comuni sono il riflesso di una incondizionata fiducia nella scienza. Affrontare un progetto così, dunque, in questo momento storico, ci sembra urgente e necessario. Con il sostegno di un libro solido e appassionato come quello di Carlo Rovelli, vogliamo raccontare l'avventura umana di una straordinaria generazione di scienziati che hanno cambiato per sempre il pensiero moderno, non solo dal punto di vista scientifico".