L'attrice Helena Bonham Carter interpreterà Noele Gordon in un nuovo progetto televisivo prodotto per ITV ideato da Russell T. Davies.

Helena Bonham Carter sarà la protagonista di Nolly, un nuovo progetto creato da Russell T. Davies che racconterà la storia di Noele Gordon.

I tre episodi saranno realizzati per ITV e segneranno il debutto della casa di produzione Quay Street Productions di Nicola Shindler.

Nolly racconterà la storia di Noele Gordon, il ruolo affidato a Helena Bonham Carter, che ha interpretato Meg Richardson nella soap opera Crossroads prima di essere bruscamente licenziata all'apice del successo dello show. Gordon si è ritrovata esclusa dal progetto che aveva rappresentato tutta la sua vita per quasi 20 anni.

Alla regia di Nolly ci sarà Peter Hoar, recentemente nel team di It's a Sin.

Polly Hill, responsabile dei progetti drammatici di ITV, ha dichiarato che Nolly è una coraggiosa esplorazione di come l'establishment vada contro le donne che si rifiutano di seguire le regole, che non capisce e che teme, aggiungendo poi "gli script di Russell sono magnifici e un grandioso tributo a Noele Gordon, ma anche nei confronti del nostro amore a livello nazionale per le soap e una celebrazione delle incredibili donne che creano".