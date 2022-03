Heidi Montag mangia carne cruda per aumentare la fertilità: “Adoro provare cose nuove”

Heidi Montag è stata vista mangiare carne cruda in giro per Los Angeles e durante un'intervista recente ha rivelato che cosa l'ha spinta a provare questa nuova dieta.

Questo giovedì Heidi Montag è stata vista mangiare un cuore di bisonte crudo mentre passeggiava per Los Angeles: la star di The Hills: New Beginnings è stata paparazzata mentre mangiava la sua carne cruda da un sacchetto di plastica con indosso un completo elegante.

La Montag sta esplorando nuove tendenza alimentari mentre lei e il marito Spencer Pratt continuano a provare a concepire un secondo bambino. "Adoro provare cose nuove! Sono sempre stata molto interessata a vari tipi di diete", ha rivelato la Montag alla rivista People.

"Se pensiamo a quali alimenti contengono la maggior parte dei nutrienti bio disponibili per l'uomo", ha continuato la star, "è un dato di fatto che gli organi degli animali sono una delle pietanze più nutrienti in assoluto. Anche dal punto di vista culturale gli organi sono una parte fondamentale di molte civiltà."

Heidi Montag, infine, ha riconosciuto che può "essere rischioso mangiare carne cruda, proprio come mangiare il sushi crudo può essere pericoloso". Dopo aver studiato "la dieta carnivora" proposta dal celebre Paul Saladino, l'attrice "ha pensato di provarla". La star ha anche confessato che niente al mondo la fa sentire meglio: "Mi sento incredibilmente bene con questa dieta. Ho molta più energia, chiarezza mentale, più libido e ho anche notato un miglioramento generale dei dolori cronici di cui soffro."