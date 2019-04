Heather Parisi, Lucio Presta contro di lei: “É malata, non avrebbe dovuto coinvolgere i miei figli”

Lucio Presta, famoso agente dei VIP, ha attaccato Heather Parisi, in passato sua cliente, definendola malata, ma la showgirl ha risposto per le rime!

Heather Parisi ancora una volta in una polemica ma non per colpa di Lorella Cuccarini: è stato Lucio Presta, agente di molti Vip, che per 16 anni ha lavorato con la stessa showgirl, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

"Heather Parisi è un'amica ma è malata. Malata di quella sindrome tanto comune ai nostri giorni, il complottismo compulsivo". Lo sfogo di Lucio Presta ai microfoni di AdnKronos Live è cominciato così, ed è proseguito anche peggio con una gravissima accusa: "Vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolce e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l'hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un'aula di tribunale. E lì che sta". La vicenda giudiziaria a cui Presta fa riferimento è una causa tra l'agenzia da lui gestita, la Arcobaleno Tre, ed Heather Parisi, nata in seguito alla decisione di non mandare in onda Blind Maze, il film ideato dalla Parisi stessa. Una seconda causa è stata intentata dall'agenzia con l'accusa di diffamazione nei confronti della showgirl.

Heather Parisi però, si sa, ha delle dita che corrono velocissime sulla tastiera e la sua risposta, via Twitter, non si è fatta certo attendere: dopo averlo deriso per l'incoerenza delle sue parole, la showgirl ha chiosato "L'amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio".