Heather Locklear star del film sulla vita di Kristine Carlson

La vita di Kristine Carlson diventerà un film e sarà Heather Locklear, ex star di Melrose Place, a interpretare l'autrice di Dont't Sweat the Small Stuff.

Heather Locklear, ex star di Melrose Place, sarà la protagonista di un nuovo film dedicato alla vita di Kristine Carlson, autrice della serie di libri Dont't Sweat the Small Stuff con il marito, il Dottor Richard Carlson.

Il progetto verrà realizzato per Lifetime e nel team della produzione ci sarà Meghan McCain, ex conduttrice del talk show The View.

Heather Locklear nei panni di Barbara in una scena di Scary Movie 5

Il film racconterà cosa è accaduto a Kristine Carlson dopo la morte inaspettata del marito. Kristine, alle prese con un dolore insormontabile, è costretta a trovare la sua voce e la forza necessaria a ricostruire la sua famiglia alle prese con una profonda perdita. Kristine era abituata a rimanere nell'ombra di Richard e ora deve occuparsi delle due figlie da sola, oltre ad affrontare la pressione causata dal dover occuparsi del brand Don't Sweat the Small Stuff. Il libro ha venduto oltre 25 milioni dei copie insegnando ai lettori come mettere ogni cosa in prospettiva, ridurre lo stress e l'ansia con dei piccoli cambiamenti quotidiani, e riuscire a ottenere la pace mentale necessaria a raggiungere i propri obiettivi.

Oltre a Heather Locklear nel cast del filom ci saranno anche Natasha Bure (Le amiche di mamma) nella parte della figlia della protagonista, Jazzy; Jason MacDonald (The Vampire Diaries) che ha la parte di Richard Carlson; ed Emily Rose (Haven) nel ruolo di Brianna.

Ellen S. Pressman sarà la regia del progetto, scritto da Shannon Bradley-Colleary.