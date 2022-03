Heath Freeman, la causa di morte dell'attore è stata svelata

La causa di morte di Heath Freeman è stata rivelata: l'attore di Bones, deceduto all'età di 41 anni lo scorso novembre, ha assunto una dose eccessiva di oppioidi, alcol e narcotici, secondo un rapporto del Travis County Medical Examiner ottenuto da TMZ.

Nel corpo di Freeman sono state trovate tracce di fentanil, cocaina, idrocodone, ossicodone, alprazolam e alcol. L'attore è stato trovato morto nella sua casa di Austin, in Texas, dopo una festa che aveva avuto luogo la sera prima, e la sua morte è stata classificata come un incidente.

Shiloh Fernandez, Ashley Greene e Heath Freeman in auto in una scena del film Skateland

La morte di Freeman è stata confermata dal suo manager, Joe S. Montifiore, il 15 novembre 2021: "Siamo davvero devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman. Un essere umano brillante con uno spirito intenso e pieno di sentimento, che ha lasciato un'impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita è stata piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e uno straordinario gusto per la vita".

"Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera. La sua straordinaria eredità di figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore straordinariamente dotato, cuoco dotato e uomo con la risata più contagiosa e spettacolare, vivrà per sempre." Ha concluso Montifiore. "Possa la sua memoria essere una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato."