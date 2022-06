Hayu: ecco tutte le novità di giugno per l'Italia

Ecco svelate tutte le principali novità delle piattaforma Hayu per giugno nel nostro paese: da The Real Housewives of Dubai a Mathis Family Matters e Southern Charm.

Hayu, una piattaforma streaming on-demand nata nel 2016 nel Regno Unito di proprietà di NBCUniversal, distribuisce, in contemporanea con gli Stati Uniti, stagioni complete di serie e programmi TV: ecco tutte le novità di giugno per l'Italia, dalla prima stagione di The Real Housewives of Dubai, all'ottava di Southern Charm.

The Real Housewives of Dubai

Prima stagione a partire da martedì 2 giugno

Protagoniste un gruppo di donne di successo a Dubai, amanti dello sfarzo che gestiscono imperi d'affari e si muovono abilmente in una fetta di società altamente esclusiva, all'interno dell'ultra-lussuoso Billionaire's Playground. Che si tratti di cenare con vista su una valle di 1.000 cammelli o di ospitare l'evento nuziale dell'anno, queste donne ambiziose e glamour dimostrano che tutto è più stravagante nella "Città d'oro". Quando alcune nuove dinamiche di gruppo minacciano le amicizie di lunga data, le tensioni raggiungono inevitabilmente il punto di ebollizione, quindi se non riuscite a sopportare il calore... andate via da Dubai.

Southern Charm

Stagione 8, a partire da Venerdì 24 Giugno

In questa nuova stagione vedremo nuove relazioni sbocciare e vecchi rancori riaffiorare, mentre le nostre mondane donne del Sud si troveranno ad affrontare intrecci sentimentali mutevoli, amicizie caotiche, aziende in grande espansione ed addirittura una nuova maternità. La gran dama di Charleston Patricia Altschul torna con suo figlio, che non perde tempo per creare scompiglio. Kathryn festeggia il suo 30° compleanno e ha una nuova relazione.

Leva si è trasferita in una nuova casa con Lamar, ma sta faticando a gestire la sua salute mentale, dato che è responsabile di quattro ristoranti. Craig ha una nuova fidanzata, ma quando l'ex amore della sua vita si fa vivo, la sua nuova relazione deve affrontare un'importante sfida. Nel tentativo di far guarire il suo cuore infranto, Naomie torna a Charleston. Di fronte alle pressioni per trovare una nuova sistemazione, Shep si trova davanti ad un bivio con Taylor, la sua ragazza. E quando Shep raggiunge il limite di sopportazione, i suoi amici non perdono tempo a chiamare i rinforzi per aiutarlo.

Austen sta riscuotendo un gran successo professionale ed ha anche messo gli occhi su una nuova donna da amare. Olivia è tornata a casa a Charleston poco prima della pandemia e quella che doveva essere una vacanza di una settimana si è trasformata in un soggiorno permanente. Madison è molto impegnata nell'organizzazione del suo matrimonio e si divide tra South Carolina e la California. Venita è una modella e influencer a tempo pieno, conosciuta a Charleston per il suo glamour, le sue feste impeccabili e i suoi abiti perfetti.

Mathis Family Matters

Prima stagione, a partire da lunedì 20 Giugno

Segui il giudice Mathis e sua moglie Linda, mentre due dei loro figli adulti ritornano a Los Angeles per trovare la loro strada e unirsi al resto della famiglia. La comitiva dei Mathis è in arrivo con un'enorme carica di divertimento, grandi risate e un grande amore per la famiglia. Il giudice Mathis è diventato un uomo di grande successo aiutando gli altri, ma quando si tratta della sua famiglia ed in particolar modo quando cerca di aiutare i suoi figli adulti, le sue opinioni e il suo essere "esperto di tutto" a volte non bastano.

The Real Housewives of Beverly Hills

Stagione 12, i nuovi episodi continuano ogni giovedì

Le nostre donne cercano di trovare un equilibrio fra le loro amicizie in continua evoluzione, le esigenze della propria vita familiare e le crescenti iniziative imprenditoriali, ma una serie di eventi scioccanti dimostra che vivere in questo modo è molto più difficile di quanto si possa immaginare. Tuttavia, niente può impedire a queste signore di divertirsi nel vero stile di Beverly Hills. Non mancano le risate e le feste, mentre si divertono a spostarsi nel lusso di Aspen e a Punta Mita, in Messico.