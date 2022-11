Hayu: le novità di novembre 2022, tra finali di stagione e nuove serie in partenza

Hayu ha presentato il catalogo di novembre 2022: tra finali di stagione e nuove serie in partenza, ecco le principali novità della piattaforma streaming

Lo spin off di Below Deck, Below Deck Adventure

Questo nuovissimo spin-off di Below Deck porta gli spettatori fuori dallo yacht, mentre i passeggeri si lanciano con il parapendio, esplorano caverne e fanno giri estremi in elicottero o lungo i fiordi norvegesi. La serie vede protagonisti tutti gli ospiti del charter alla ricerca del brivido per superare i loro limiti e vivere un'esperienza indimenticabile, in questi pittoreschi paesaggi ricchi di storia. I diportisti faranno la loro parte cercando di regalare agli ospiti del charter la propria esperienza di vita lontana dalla terraferma.

Il finale di stagione di The Real Girlfriends in Paris

Sei coraggiose ventenni americane preparano i loro bagagli per partire verso un'eccitante avventura internazionale, che le porterà a vivere nella più bella città del mondo, la città delle luci, Parigi. Durante la permanenza nella città delle luci scoprono loro stesse e intraprendono uno o più romantici rendez-vous e accolgono tutta la spontaneità che vivere in una nuova emozionante città porta con sé. Sempre alla ricerca del divertimento, le sei donne si trovano a vivere un momento straordinariamente ricco delle loro vite, dove saranno infinite le possibilità di trovare il vero amore, di farsi coinvolgere da una grande passione e di creare amicizie che le accompagneranno per la vita.

Inoltre, un nuovo format, The Southern Hospitality che parte con la stagione 1 a fine mese.

Southern Hospitality segue le vicende di Leva Bonaparte, la boss-lady residente a Charleston, mentre gestisce la sua vita ricca di imprevisti, altrimenti noti come il suo grande staff, al Republic Garden & Lounge. Leva e il marito Lamar possiedono quattro ristoranti lungo la famosa King Street della città, ma il Republic è il fiore all'occhiello del loro regno. Locale più in voga e palcoscenico della vivace movida di Charleston, il Republic, è il posto ideale per chi cerca piacere, affari o entrambi.

Secondo il team di Leva, un gruppo di migliori amiche spinte dalla mentalità "work hard/play hard", lavorare al Republic è il massimo. Si ritrovano a dover competere per le prime posizioni e per le migliori mance che la vita notturna della città ha da offrire. Leva ha aspettative molto alte, ma tratta il suo team come una famiglia, guidando questa crew di giovani ragazze single attraverso l'amore, il conflitto, il make-up, i litigi e tutto ciò che c'è nel mezzo.