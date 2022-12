Hayu: le novità di dicembre 2022: in arrivo i migliori reality per Natale

Hayu ha presentato il catalogo di dicembre 2022. Il Natale è ormai alle porte e il modo migliore per accoglierlo è mettersi comodi e godersi i migliori reality su Hayu! Regala o regalati un abbonamento ad Hayu e potrai vedere con chi vuoi i migliori show in contemporanea con gli Stati Uniti. E senza pubblicità! 2022. A dicembre tante novità e il ritorno di alcune delle serie più amate, come Below Deck e Million Dollar Listing e l'edizione natalizia di Real Housewives of Chesire.

Below Deck Stagione 10 - Nuovi episodi ogni martedì

Ammainate le vele e fuggite ai Caraibi con la nuova stagione di Below Deck. Con più emozioni e sorprese che mai, Below Deck fa il suo ritorno per la 10° stagione. In questa stagione, Below Deck attraversa i Caraibi, guidato dal capitano Lee, uno lupo di mare.La crociera si svolge sulla lussureggiante isola di St. Lucia, con acque cristalline e montagne dalle forme affusolate, ci saranno anche i Pitons, che sicuramente entusiasmeranno anche gli ospiti più esigenti. A bordo del più grande yacht a motore nella storia di Below Deck, l'equipaggio è impressionato dalla lussuosa e massiccia imbarcazione di 197 piedi St. David, ma impara presto che da una barca più grande derivano problemi più grandi.

Without Borders - Stagione 1 - da giovedì 1 dicembre

In Love Without Borders, i single sognano di fuggire dalla loro vita e di trovare l'anima gemella. Rischiano tutto - per una possibilità d'amore con uno sconosciuto in una terra sconosciuta. In questa serie ad episodi, un team di matchmaker farà incontrare coppie provenienti da tutto il mondo. Una persona rimarrà nel suo stato, mentre l'altra sarà aperta a un nuovo e radicale cambiamento, tutto in nome dell'amore. Lasceranno il lavoro, la casa, i beni e la famiglia. Non sanno dove andranno, né chi incontreranno. Rischiano tutto, sperando in una nuova vita e in un nuovo amore. I nostri matchmaker abbineranno le coppie completamente alla cieca e non sapranno nulla l'uno dell'altro finché non si incontreranno. Queste coppie andranno a vivere insieme come estranei e resteranno insieme fino al massimo consentito dalle leggi locali. Alla fine, ogni coppia dovrà decidere: si sposerà e resterà per sempre in questa nuova vita? O si sono lasciati tutto alle spalle per niente?

Million Dollar Listing Los Angeles - Stagione 14 - da venerdì 9 dicembre

Million Dollar Listing segue le vite dei giganti dell'immobiliare di Los Angeles, i più giovani e i più ambiziosi, mentre guadagnano una fortuna vendendo proprietà multimilionarie nei quartieri più esclusivi: Hollywood, Malibu e Beverly Hills. Ogni episodio racconta di questi agenti esperti in rapida ascesa alle prese con molteplici pressioni sul loro futuro e con il tentativo di tenere a galla la loro vita professionale.

The Real Housewives of Cheshire: Christmas Cruising - da domenica 11 dicembre

Le casalinghe si sono concesse un ultimo favoloso viaggio tra ragazze prima di Natale, prendendo il largo per una crociera in Messico di lusso.A bordo della nave per questa stagione ci sono Hanna Kinsella, Lauren Simon, Lystra Adams, Nicole Sealey, Rachel Lugo, Seema Malhotra e Sheena Lynch di The Real Housewives of Cheshire. Le casalinghe ospiti Tanya Bardsley ed Ester Dee tornano a sorpresa e viaggiano da un porto all'altro in cerca di sole, mare e divertimento.

Serial Killer Capital: Baton Rouge - da domenica 11 dicembre

Questo avvincente speciale true crime in due parti indaga sulle dozzine di terrificanti omicidi che hanno perseguitato la Louisiana per oltre un decennio. Nel nuovissimo speciale in due parti di Serial Killer Capital: Baton Rouge, Hayu esamina i 12 anni tra il 1992 e il 2004 in cui più di tre dozzine di donne sono state rapite e brutalmente uccise in tutti gli angoli della capitale della Louisiana. Trasmesso in streaming su Hayu dall'11 dicembre, l'avvincente speciale descrive nei dettagli la lunga e complicata indagine, mentre le forze dell'ordine cercano uno schema tra gli omicidi e rispondono alla domanda: c'era un serial killer o più serial killer?