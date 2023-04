HAYU: Le novità di aprile e maggio 2023 sulla prima piattaforma dedicata ai reality

Hayu ha presentato il catalogo di aprile e maggio 2023. Tra le principali novità sulla piattaforma streaming: Below Deck Sailing Yacht arriva in Sardegna; a Celebrity Game Face giocano Ice-T, Halle Bailey e Rita Ora; debuttano il nuovo show Celebrity Prank Wars condotto da Nick Cannon e Kevin Hart e la nuova serie True Crime di Dick Wolf, Blood & Money.

A maggio arriverà la nuova stagione di The Real Housewives of Atlanta e un nuovissimo spin-off Summer House: Martha's Vineyard, che seguirà un gruppo di 12 amici mentre si godono la loro vacanza su un'isola. Con feste in spiaggia, cene e incontri estivi, divertimento e dramma riempiranno le vacanze di questi giovani professionisti e imprenditori.

LE NOVITÀ DI APRILE

Brand new show! - Celebrity Prank Wars - Stagione 1

Da venerdì 7 aprile Kevin Hart e Nick Cannon portano a un nuovo livello la loro celebre faida "amichevole", con una nuova esilarante serie di competizioni.

Celebrity Prank Wars

Celebrity Prank Wars è una guerra aperta tra celebrità, che inizia con uno scherzo e continua con una serie di vendette. Ogni episodio è caratterizzato da celebrità che pianificano e mettono in atto scherzi folli. Sono i presentatori, Nick Cannon e Kevin Hart, a decidere il vincitore di ciascuna sfida. Le celebrità proveranno ad alzare sempre di più la posta in gioco, elaborando scherzi sempre più complessi, con tanti colpi di scena inaspettati e imbarazzanti, e situazioni e rivelazioni scioccanti.

Blood & Money - Stagione 1 - Nuovi episodi ogni domenica

Dal narratore di gialli più prolifico della televisione, Dick Wolf, arriva la nuova serie Blood & Money. Ogniepisodio racconta le cronache di efferati casi di omicidio e dei loro processi.

Below Deck Sailing Yacht - Stagione 4

Da martedì 11 aprile il Capitano Glenn e i membri del suo ritrovato staff, Daisy Kelliher, Gary King e Colin MacRae, si ritrovano a bordo del Parsifal III, direzione Sardegna. Mentre fanno il loro ingresso nuovi arrivi tra le fila dell'equipaggio, il capitano Glenn si rende conto che la sua leadership "rilassata" ha reso la crew troppo a suo agio, e decide così di farsi carico del Controllo Qualità nel dipartimento Interni, con grande sgomento di Daisy. Nella cambusa, la cucina della chef Ileisha impressiona gli ospiti, ma la sua indecisione porta a problemi di gestione del tempo tra le portate, che la conducono all'autodistruzione.

Sul ponte, personalità forti si scontrano e una lotta per il potere si traduce quasi in un ammutinamento, mentre Gary si scontra con il suo nuovo marinaio troppo sicuro di sé, Chase. Due triangoli amorosi sovrapposti complicano ulteriormente le dinamiche a bordo, e un incontro scioccante mette a repentaglio l'amicizia di Colin, Daisy e Gary. Con una quasi collisione, un incendio, una ribellione dell'equipaggio, un terribile infortunio tra gli ospiti e due guasti al motore che potrebbero porre fine alla stagione, le nuove puntate di Below Deck Sailing Yacht si prospettano sempre più avvincenti e imprevedibili.

Celebrity Game Face - Stagione 4

Da venerdì 7 aprile è arrivata la quarta stagione di Celebrity Game Face, di cui Kevin Hart, è conduttore e produttore esecutivo. I più grandi nomi di Hollywood partecipano a una serie di sfide assurde e divertenti con l'obiettivo di vincere il Trofeo "Hart of a Champion" e guadagnare soldi per l'associazione di beneficenza da loro scelta. Tra loro: Ice-T, Halle Bailey e Rita Ora. Ogni episodio contiene tre coppie famose in competizione l'una contro l'altra in incredibili giochi estremi da fare a casa.

The Real Murders of Atlanta - Stagione 2 - Nuovi episodi ogni sabato

The Real Murders of Atlanta ritrae i terribili casi di omicidio tra storiche dinastie del Sud, e nuovi ricchi di questa mecca metropolitana tra musica, intrattenimento e tecnologia. Il racconto diretto di inquirenti, testimoni e giornalisti legati ai casi, porta ogni storia nella decadenza mortale di Atlanta. È il lato oscuro del Nuovo Sud, dove emergono guerre mortali per mantenere il proprio status e la propria ricchezza, dove tutti sono disposti a uccidere per ottenere o mantenere una "bella vita".

LE NOVITÀ DI MAGGIO

Summer House: Martha's Vineyard - Stagione 1 - Dall'8 Maggio

Hayu si dirige a nord verso un'enclave esclusiva con Summer House: Martha's Vineyard, con Nicholas "Nick" Arrington, Jasmine Ellis Cooper, Silas Cooper, Jordan Emanuel, Bria Fleming, Shanice Henderson, Amir Lancaster, Jason Lyke, Preston Mitchum, Estate Marie Thomas e Alex Tyree. Per più di 100 anni, i vacanzieri di colore si sono recati a Martha's Vineyard, un'isola a sud di Cape Cod, Massachusetts, e una delle prime destinazioni balneari dove gli afroamericani hanno avuto la possibilità di andare in vacanza e acquistare immobili.

Conosciuto per le sue bellezze naturali con spiagge incontaminate, romantiche barche a vela, colorate casette e per la sua identità culturale, questo santuario estivo è diventato la fuga preferita per i ricchi, famosi ed esponenti politici. Questo nuovissimo show segue un gruppo di 12 amici mentre si godono la loro vacanza sull'isola. Con feste in spiaggia, cene opulente e avventure estive, divertimento e dramma attendono questi giovani professionisti e imprenditori afroamericani.

Ballroom Dancing Queens - Stagione 1 - Dal 10 Maggio

Questa nuovissima serie segue Colette Marotto, Donie Burch, Gaëlle Benchetrit, Leonie Biggs, Pooja Mehta e Sabrina Strasser mentre investono tempo e denaro nella loro passione per competere per i primi posti, per il rispetto e il riconoscimento nel mondo dei concorsi di danza Pro-Am. Pro-Am fa competere coppie di ballerini dilettanti e partner professionisti.

Questi ballerini dilettanti altamente qualificati spendono decine di migliaia di dollari per trucco, acconciature e costumi e sostengono le spese affinché i loro partner professionisti possano allenarsi, viaggiare e competere.

Violent Minds: Killers on Tape - Stagione 1 - Nuovi episodi ogni lunedì

Prima dell'esistenza del profiling criminale e dell'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI, il Dottor Al Carlisle ha osato entrare nella mente dei più pericolosi assassini al mondo. Cresciuto da devoto mormone, il Dottor Carlisle era convinto che tutti nascono buoni e si interrogava su come si potesse diventare cattivi. Credeva che se fossimo riusciti a capire come si diventa violenti, saremmo stati in grado di fermare gli assassini prima che reclamassero la loro prima vittima.

Il Dottor Carlisle ha registrato la maggior parte delle sue conversazioni con alcuni assassini mentre cercava una risposta. Dopo la morte di Carlisle nel 2018, la sua famiglia ha scoperto oltre 650 ore di nastri di cui gli esperti forensi ignoravano l'esistenza. Questa docu-serie si focalizza su vari detenuti, molti dei quali sono stati incarcerati nella prigione di stato dello Utah negli anni '70 e '80. I killer profilati nella serie includono Ted Bundy, gli HiFi Killers, Arthur Gary Bishop e Manny Cortez.

The Real Housewives of Atlanta - Stagione 15

The Real Housewives of Atlanta torna per la stagione 15 con le casalinghe Kandi Burruss, Kenya Moore, Shereé Whitfield, Drew Sidora, Marlo Hampton e Sanya Richards-Ross. Monyetta Shaw-Carter e Courtney Rhodes si uniscono in questa stagione. Kandi è impegnata ad ottenere lo status di "EGOT" come due volte produttrice di Broadway, attrice, cantante e ora conduttrice di podcast.

Kenya è in piena modalità boss. Shereé sta lavorando su se stessa dopo essere stata umiliata pubblicamente quando la sua ultima relazione non è andata come previsto. Drew sta portando la sua carriera musicale a un nuovo livello pubblicando il suo primo album, andando avanti con la sua carriera di attrice e musicista e lavorando sulla sua relazione con il marito Ralph. Mentre Marlo continua ad assumere il ruolo di "Munty", lavora con un life coach mentre cresce adolescenti ormai pronti per lavoretti estivi e lezioni di guida.

Tornando per il suo secondo anno, Sanya non ha intenzione di rallentare e ha gli occhi puntati sull'espansione della sua attività e della sua famiglia. Monyetta è tornata nella mischia e presenta a Kenya un nuovo interesse amoroso. Anche Courtney - un'esperta di brand marketing e disegnatrice di gioielli - fa il suo debutto in questa stagione.