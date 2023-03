Haylie Duff collabora di nuovo con le sue co-star di Napoleon Dynamite grazie a Cyko KO: The Animated Series

Anche Haylie Duff, come altri suoi colleghi di Napoleon Dynamite, si è unita al cast di Cyko KO: The Animated Series. Al suo fianco troviamo Jon Heder, Tina Majorino, Efren Ramirez e Jon Gries. È stato Deadline a riportare l'informazione in esclusiva, unendola alla lista delle serie animate attualmente in lavorazione.

Basato sull'omonimo fumetto candidato al Ringo Award di Rob Feldman, questo nuovo progetto introduce la storia di un "eroe che rompe la quarta parete, fanatico di flipper, mangiatore di cereali, motociclista" in un mondo simile a quello di un cartone animato del sabato mattina. La serie seguirà il protagonista, accompagnato da Peachy Keen e dal loro animale domestico Meemop, mentre protegge le colonie della SuperEarth da mostri giganti e personaggi pazzi.

Hayle Duff, che nel 2004 ha interpretato Summer nel film Napoleon Dynamite, darà la sua voce alla cameriera Dolphina.

"Sono incredibilmente entusiasta che Haylie si unisca al nostro team", ha dichiarato Feldman. L'artista ha aggiunto: "Dare vita a Cyko KO è un sogno che diventa realtà e, come creatore della storia, è particolarmente sorprendente avere il controllo creativo della situazione grazie al finanziamento di questa produzione da parte di NFT., con gli incredibili talenti del cast di Napoleon Dynamite".