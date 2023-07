Hayley Atwell si sfoga sul presunto flirt con Tom Cruise:'Voci spregevoli e volgari'

Dopo mesi e mesi di speculazioni sull'argomento la star di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Hayley Atwell, ha risposto duramente alle voci diffuse sui media internazionali di un presunto flirt avvenuto con la co-star del film e produttore del franchise Tom Cruise. Intervistata da The Independent, Atwell ha rotto il silenzio sull'argomento con argomentazioni molto forti.

"Circolavano alcune voci strane, sembravano un po' vili, spregevoli, volgari e non mi rispecchiavano. Perché dovrebbero supporre o proiettare qualcosa su di me e il mio rapporto con il mio collega di lavoro e capo? È sconvolgente perché coinvolgono persone della mia vita reale e personale, costrette a pagarne il prezzo. È invasivo. Ma Tom [Cruise] indossa la fama come un capo d'abbigliamento largo. Quando parlavamo della questione mi diceva 'Sai esattamente chi sei. Sai quello che fai ed è l'unica cosa che conta. Non importa ciò che la gente pensa di te se sei coerente con te stessa e conosci i tuoi valori'".

Hayley Atwell in Mission: Impossible 7 interpreta Grace, nuovo personaggio femminile all'interno del franchise diretto da Christopher McQuarrie. Il film, interpretato anche da Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, uscirà nelle sale il prossimo 12 luglio.