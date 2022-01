Hayao Miyazaki celebra il 2022 regalando un disegno dedicato all'anno della tigre

Lo Studio Ghibli ha condiviso online il disegno realizzato da Hayao Miyazaki per celebrare l'arrivo del 2022 che è l'anno della tigre.

L'illustrazione è stata pubblicata online per festeggiare l'inizio di una nuova annata che si preannuncia molto attesa per i fan del maestro dell'animazione, nella speranza di scoprire nuovi dettagli del suo nuovo film.

L'account dello Studio Ghibli ha inoltre pubblicato delle foto del regista Hayao Miyazaki impegnato a realizzare il disegno della tigre insieme al suo collaboratore Toshio Suzuki che ha firmato inoltre un suo omaggio all'anno della tigre.

Hayao Miyazaki è tornato alla regia, nonostante avesse annunciato il ritiro, per realizzare il nuovo film animato How To Live. Il progetto, in fase di produzione fin dal 2016, è ispirato al romanzo scritto da Yoshinbo Genzaburo. La storia avrà come protagonista un quindicenne di Tokyo, immaturo per la sua età e con una passione per i guai, il cui padre è morto recentemente.