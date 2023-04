Hasbro Pulse rivela le nuove Action Figure alla Star Wars Celebration

Hasbro Pulse, la più grande piattaforma per appassionati e collezionisti, ha rivelato alcune entusiasmanti aggiunte alla Black Series e alla Vintage Collection.

Hasbro Pulse ha presentato, in occasione del Panel Hasbro Star Wars & Indiana Jones alla Star Wars Celebration, 16 nuove ed entusiasmanti Action Figure di Star Wars ispirate ad avventure vecchie e nuove. La Star Wars Celebration è l'esperienza definitiva dedicata alla galassia lontana lontana che riunisce oltre 60.000 fan di ogni età e provenienti da tutto il mondo, per celebrare il fenomeno culturale Star Wars.

Per celebrare il 40° anniversario de Il Ritorno dello Jedi, nuove Action Figure di qualità premium si aggiungono alla Black Series con design e packaging classici, tra cui Jabba the Hutt, R2D2, Luke Skywalker e Darth Vader. Con i suoi dettagli di qualità superiore, la serie incarna la cura ed il realismo che gli appassionati di Star Wars amano, e queste nuove Action Figure non fanno eccezione.

Con dettagli, design e confezioni di qualità premium ispirati alla linea originale, la Vintage Collection offre dei pezzi da collezione che stupiranno ogni appassionato. Le nuove aggiunte alla Vintage Collection includono diversi personaggi de Il ritorno dello Jedi, in onore del 40° anniversario del film, tra cui Nien Nunb ed un set di abitanti della corte di Jabba.

Alla gamma sono anche state aggiunte delle Action Figure tratte da The Mandalorian e The Book of Boba Fett, tra cui l'N-1 Starfighter (che include l'iconica navicella del Mandaloriano e Grogu) ed il cacciatore di taglie Krrsantan. Hasbro Pulse è entusiasta di aver incontrato ancora una volta i fan pe condividere esperienze uniche e merchandise esclusivo. L'azienda, durante il Panel, ha anche annunciato il lancio di nuove ed entusiasmanti Action Figure di Indiana Jones, e condividerà a breve ulteriori dettagli.