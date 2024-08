Harvest: diffuso il trailer del film con Caleb Landry Jones in concorso a Venezia

A Harvest di Athina Rachel Tsangari era stato offerto un posto in Un Certain Regard al Festival di Cannes di quest'anno, ma invece, saggiamente, ha optato per il concorso di Venezia. Ora è in programma per tre dei quattro principali festival autunnali (Venezia, TIFF, NYFF). Oggi è stato diffuso il primo trailer ufficiale del promettente titolo.

Queer: la prima foto del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig in concorso a Venezia 2024

I dettagli del film

Ambientato in un remoto villaggio inglese dove i modi di vita tradizionali vengono brutalmente sconvolti da interessi privati, Harvtest è un'ossessionante allegoria sull'ansia xenofoba e sul capitalismo incontrollato. La regista del 1966, ha già una lunga carriera alle spalle di partecipazioni a Venezia. Il film è distribuito da Wonder Pictures, la società di distribuzione cinematografica bolognese.

Il cast comprende Caleb Landry Jones (Palma d'oro a Cannes 2022 per Nitram), Harry Melling (MacBeth, La regina degli scacchi) e Rosy McEwen. Match Factory, uno dei finanziatori, ha diffuso il trailer. Il film non ha ancora una distribuzione negli Stati Uniti.

Caleb Landry Jones sarà il protagonista del nuovo adattamento di Dracula del regista Luc Besson, intitolato Dracula: A Love Tale. Il film è descritto come una rivisitazione ad alto budget delle origini del vampiro.

Sempre per I Wonder Pictures è in corsa a Venezia The quiet son, un dramma familiare dolente e di stringente attualità di Muriel e Delphine Coulin. Il cast comprende Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Stefan Crepon. Pierre alleva i suoi due figli da solo. "Louis, il più giovane, riesce negli studi e avanza facilmente nella vita. Fus, il maggiore, cerca il suo posto in un mondo che sembra volerlo rifiutare e trova un percorso che lo porta agli antipodi dei valori paterni, avvicinandolo a movimenti di estrema destra". Qui potete visionare tutti i film che verranno presentati alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, che si terrà 28 agosto al 7 settembre 2024.