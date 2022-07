Harry Wild - La signora del delitto, da stasera su Rete4 la serie con Jane Seymour: trama della prima puntata

Jane Seymour torna in TV come protagonista della serie Harry Wild - La signora del delitto, in onda da stasera su Rete4 alle 21:30: ecco la trama della prima puntata.

Una nuova serie tv sbarca da stasera su Rete4 in prima serata: è Harry Wild - La signora del delitto, che ha per protagonista (e produttrice esecutiva) Jane Seymour, indimenticabile nei panni de La signora del West.

La trama della prima puntata

Harriet 'Harry' Wild (Jane Seymour) è una professoressa in pensione che resta vittima di una rapina e decide di trasferirsi a casa del figlio Charlie, senior detective del Gardai. Incuriosita da un'indagine per omicidio, di cui è incaricato Charlie, che ha sorprendenti somiglianze con una commedia elisabettiana, offre entusiasta il suo aiuto. La proposta, seccamente rifiutata, non ferma Harry, che decide di condurre delle proprie indagini e dimostrare così di aver ragione.

Quando la sua strada incrocerà, poi, quella del suo rapinatore Fergus Reid, invece di denunciarlo lo assume come aiutante.

I due cattureranno un assassino e salveranno la vita di una donna, così come troveranno altri misteri da risolvere: da un serial killer alle prime armi, con la fissazione di Dostoevskij, a rapitori, truffatori e psicopatici.

Qui il promo della prima puntata, disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Harry Wild - La signora del delitto è stata originariamente realizzata per Acorn TV, piattaforma streaming americana che offre una combinazione di classic e new mystery, drama, commedie e documentari.